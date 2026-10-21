एयर फ्रायर से अजीब गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
एयर फ्रायर एक लोकप्रिय रसोई का साधन है, जो कम तेल में तले खाने को कुरकुरा बनाता है। हालांकि, कभी-कभी एयर फ्रायर से अजीब गंध आने लगती है, जो खाने के स्वाद को प्रभावित कर सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने एयर फ्रायर से इस गंध को आसानी से दूर कर सकते हैं और उसे साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#1
सिरका और पानी का घोल बनाकर करें इस्तेमाल
सिरका और पानी का घोल एयर फ्रायर की गंध को दूर करने का एक बढ़िया तरीका है। इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच सिरका मिलाकर घोल तैयार करें।
इस घोल को एयर फ्रायर के अंदर छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ दें।
सिरका की तेज गंध जल्दी ही खत्म हो जाएगी और एयर फ्रायर की गंध भी दूर हो जाएगी।
#2
नींबू का रस भी है कारगर
नींबू का रस न केवल ताजगी देता है बल्कि गंध भी दूर करता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और उसे पानी में मिलाएं।
अब इस मिश्रण को एयर फ्रायर के अंदर छिड़कें। कुछ मिनट बाद एक साफ कपड़े से पोंछ दें।
नींबू की खुशबू न केवल ताजगी देती है बल्कि कीटाणु भी मारती है, जिससे गंध दूर होती है। यह तरीका आपके एयर फ्रायर को साफ-सुथरा और खुशबूदार बनाए रखेगा।
#3
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा गंध हटाने में बहुत मदद करता है।
इसके लिए एयर फ्रायर के अंदर बेकिंग सोडा छिड़कें और उसे रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर उसे साफ पानी से धो लें। इससे सारी गंदगी और बदबू हट जाएगी।
बेकिंग सोडा का उपयोग करने से एयर फ्रायर की सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है और वह नया जैसा दिखता है। यह तरीका बहुत ही आसान और असरदार है, जिससे आपके एयर फ्रायर की गंध हमेशा दूर रहती है।
#4
कॉर्नस्टार्च भी है फायदेमंद
कॉर्नस्टार्च का उपयोग करके भी आप एयर फ्रायर की गंध दूर कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में कॉर्नस्टार्च को पानी में मिलाकर घोल बनाएं और उसे एयर फ्रायर के अंदर छिड़कें। कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर साफ कपड़े से पोंछ दें। इससे सारी गंदगी हट जाती है और एयर फ्रायर की सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है।
यह तरीका बहुत ही आसान और असरदार है, जिससे आपके एयर फ्रायर की गंध हमेशा दूर रहती है।
#5
नियमित सफाई रखें ध्यान
एयर फ्रायर की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहे।
हर बार उपयोग करने के बाद उसे साफ करना न भूलें। इससे न केवल आपकी डिश बेहतर बनेगी बल्कि गंध भी नहीं आएगी।
ेइन तरीकों को अपनाकर आप अपने एयर फ्रायर से आने वाली अजीब गंध को आसानी से दूर कर सकते हैं और उसे साफ-सुथरा बनाए रख सकते हैं।