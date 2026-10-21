एयर फ्रायर से अजीब गंध को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कॉर्नस्टार्च का उपयोग करके भी आप एयर फ्रायर की गंध दूर कर सकते हैं।

इसके लिए थोड़ी मात्रा में कॉर्नस्टार्च को पानी में मिलाकर घोल बनाएं और उसे एयर फ्रायर के अंदर छिड़कें। कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर साफ कपड़े से पोंछ दें। इससे सारी गंदगी हट जाती है और एयर फ्रायर की सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है।

यह तरीका बहुत ही आसान और असरदार है, जिससे आपके एयर फ्रायर की गंध हमेशा दूर रहती है।