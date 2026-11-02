हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और पत्तेदार गोभी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। हालांकि, इन पर कीटनाशकों के प्रभाव के कारण इनमें जहर भी हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इन सब्जियों को खाने से पहले सही तरीके से साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के 5 तरीके बताते हैं।
#1
नमक का पानी लगाएं
हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के लिए नमक का पानी एक बहुत अच्छा तरीका है।
इसके लिए एक बड़ी कटोरी में पानी भरकर उसमें दो चम्मच नमक मिलाएं, फिर हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मिश्रण में डालकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे कीटनाशक और अन्य गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस प्रक्रिया से सब्जियां साफ हो जाती हैं और खाने के लिए सुरक्षित बन जाती हैं। इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को साफ कर सकते हैं।
#2
सिरका का करें इस्तेमाल
सिरका एक बेहतरीन विकल्प है, जिससे हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाए जा सकते हैं।
इसके लिए एक बड़ी कटोरी में पानी भरकर उसमें दो चम्मच सिरका मिलाएं, फिर हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मिश्रण में डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे कीटनाशक और अन्य गंदगी बाहर निकल जाएगी।
इस प्रक्रिया से सब्जियां साफ हो जाती हैं और खाने के लिए सुरक्षित बन जाती हैं।
#3
नींबू का रस करें उपयोग
नींबू का रस भी हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने का एक अच्छा तरीका है।
इसके लिए एक बड़ी कटोरी में पानी भरकर उसमें एक नींबू का रस निचोड़ें, फिर हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मिश्रण में डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे कीटनाशक और अन्य गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस प्रक्रिया से सब्जियां साफ हो जाती हैं और खाने के लिए सुरक्षित बन जाती हैं।
#4
गर्म पानी से धोएं
गर्म पानी से धोने पर भी हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाए जा सकते हैं।
इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ी देर के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों को डालें। इससे कीटनाशक और अन्य गंदगी बाहर निकल जाएगी।
इस प्रक्रिया से सब्जियां साफ हो जाती हैं और खाने के लिए सुरक्षित बन जाती हैं। इससे सब्जियां ताजगी बनी रहती हैं और उनका स्वाद भी बेहतर होता है।
#5
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा भी हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने का एक अच्छा तरीका है।
इसके लिए एक बड़ी कटोरी में पानी भरकर उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मिश्रण में डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे कीटनाशक और अन्य गंदगी बाहर निकल जाएगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ कर सकते हैं और उन्हें खाने के लिए सुरक्षित बना सकते हैं।