हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के तरीके

हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 03:45 pm Nov 02, 202603:45 pm

क्या है खबर?

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और पत्तेदार गोभी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। हालांकि, इन पर कीटनाशकों के प्रभाव के कारण इनमें जहर भी हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इन सब्जियों को खाने से पहले सही तरीके से साफ करना जरूरी है। आइए आज हम आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से कीटनाशक हटाने के 5 तरीके बताते हैं।