माइक्रोवेव से बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है जो बहुत काम आता है, लेकिन इससे आने वाली बदबू कई बार खाने के स्वाद को भी बिगाड़ देती है। यह बदबू आमतौर पर गीले या चिपचिपे बचे हुए खाने के कणों के कारण होती है। अगर आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने माइक्रोवेव की बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं।
#1
नींबू का पानी करें इस्तेमाल
नींबू न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि माइक्रोवेव की बदबू दूर करने में भी मदद कर सकता है।
इसके लिए एक कटोरी में पानी भरकर उसमें एक नींबू काटकर डालें, फिर माइक्रोवेव को तेज तापमान पर 5 मिनट के लिए चलाएं। इससे पानी गर्म होकर भाप बन जाएगा और वह भाप गंदगी को ढीला कर देगी।
इसके बाद एक साफ कपड़े से माइक्रोवेव को पोंछ लें। इससे बदबू भी दूर हो जाएगी।
#2
सिरका आएगा काम
सिरका भी माइक्रोवेव की बदबू दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं, फिर इसे माइक्रोवेव में रखकर तेज तापमान पर 5 मिनट तक चलाएं। इसके बाद माइक्रोवेव को खोलें और एक साफ कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल बदबू को दूर करता है, बल्कि गंदगी भी साफ करता है। ध्यान रखें कि माइक्रोवेव बंद हो।
#3
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज है, जो गंध को सोख लेता है।
इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा भरकर माइक्रोवेव में रख दें और इसे कम से कम 24 घंटे तक वहीं रहने दें। इससे सारी गंध सोडा द्वारा सोख ली जाएगी।
इसके बाद माइक्रोवेव को साफ कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका बहुत असरदार है और आपके माइक्रोवेव को ताजा बना सकता है।
#4
कॉफी पाउडर भी है प्रभावी
अगर आपके घर में कॉफी पाउडर है तो उसका इस्तेमाल भी बदबू दूर करने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी मात्रा में कॉफी पाउडर भरकर इसे माइक्रोवेव में रख दें और उसे बंद कर दें। कुछ घंटों बाद माइक्रोवेव खोलें और देखें कि बदबू चली गई है या नहीं।
कॉफी की खुशबू आपके माइक्रोवेव को ताजा बना सकती है और गंध को दूर कर सकती है।
#5
नियमित सफाई रखें
माइक्रोवेव की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा जमा न हो सके, जिससे बदबू हो सकती है।
हफ्ते में कम से कम एक बार माइक्रोवेव को साफ करें और उसमें किसी भी प्रकार का गंदगी या कचरा न रहने दें।
इन तरीकों से आप अपने माइक्रोवेव की बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।