साधारण चावल को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

भारत के हर घर में चावल बनते ही हैं। आमतौर पर लोग चावल को साधारण तरीके से पकाते हैं और साथ में दाल या सब्जी खाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि साधारण चावल को कई तरह से तैयार किया जा सकता है? इससे न केवल उनका स्वाद बढ़ता है, बल्कि खाने में भी नयापन आता है। आइए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप साधारण चावल को आसानी से स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 नारियल का पानी मिलाकर पकाएं चावल नारियल का पानी चावल को एक खास स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इसको नारियल के पानी में पकाएं। नारियल का पानी न केवल चावलों को नरम बनाएगा, बल्कि उन्हें एक अलग स्वाद भी देगा। इससे चावल खाने में और भी मजेदार लगेंगे। यह तरीका खासतौर पर गर्मियों में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह पाचन को भी सुधारता है।

#2 हर्बल चावल बनाएं अगर आप अपने खाने में थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक बदलाव चाहते हैं तो हर्बल चावल आजमाएं। इसके लिए चावल को पानी में उबालते समय उसमें थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना या तुलसी डालें। ये सारी चीजें न केवल चावलों को खुशबूदार बनाएंगी, बल्कि उनमें पोषक तत्व भी बढ़ाएंगी। यह तरीका आपके चावलों को एक नया रूप देगा और खाने का मजा भी बढ़ाएगा। हर्बल चावल से आपके भोजन में ताजगी और सेहतमंद गुण भी जुड़ेंगे।

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#3 सब्जियों के साथ पकाएं सब्जियों के साथ पकाए गए चावल न केवल सेहतमंद होते हैं, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि सब्जियों को बारीक काट लें और उन्हें घी या तेल में भूनें। अब इसमें धोएं हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। यह तरीका आपके खाने को रंग-बिरंगा बनाने के साथ-साथ उसे पौष्टिक भी बनाएगा। सब्जियों के साथ पकाए गए चावल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।

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#4 मसालेदार चावल बनाएं अगर आप तीखा स्वाद पसंद करते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर तेल में भूनें। फिर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर डालें और थोड़ी देर पकाएं। अब धोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। यह तरीका आपके चावलों को तीखा और स्वादिष्ट बनाएगा। मसालेदार चावल खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं और आपके भोजन को एक नया स्वाद देते हैं।