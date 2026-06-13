हवाई यात्रा के दौरान बच्चों को शांत रखना

छोटे बच्चों को हवाई यात्रा के दौरान शांत रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 11:14 am Jun 13, 202611:14 am

क्या है खबर?

जब माता-पिता छोटे बच्चों के साथ हवाई यात्रा करते हैं तो कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या रोने लगते हैं। इससे अन्य यात्री परेशान हो सकते हैं और बच्चा भी असहज महसूस कर सकता है। इस स्थिति में माता-पिता के लिए बच्चे को शांत करना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने छोटे बच्चे को हवाई यात्रा के दौरान शांत और आरामदायक रख सकते हैं।