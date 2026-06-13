छोटे बच्चों को हवाई यात्रा के दौरान शांत रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
जब माता-पिता छोटे बच्चों के साथ हवाई यात्रा करते हैं तो कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या रोने लगते हैं। इससे अन्य यात्री परेशान हो सकते हैं और बच्चा भी असहज महसूस कर सकता है। इस स्थिति में माता-पिता के लिए बच्चे को शांत करना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने छोटे बच्चे को हवाई यात्रा के दौरान शांत और आरामदायक रख सकते हैं।
#1
सही समय पर यात्रा करें
बच्चों की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए सही समय पर यात्रा करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा सुबह जल्दी उठता है तो सुबह की उड़ान लें, जिससे बच्चा ताजगी महसूस करेगा। अगर आपका बच्चा रातभर सोता हो तो शाम की उड़ान चुनना भी सही निर्णय हो सकता है। सही समय पर यात्रा करने से बच्चा कम थका हुआ महसूस करेगा और उसका मूड भी बेहतर रहेगा, जिससे वह चिड़चिड़ाएगा नहीं।
#2
खिलौने साथ लेकर जाएं
उड़ान के दौरान बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसके पसंदीदा खिलौनों का उपयोग करें। यह न केवल बच्चे को व्यस्त रखेगा, बल्कि उसे आराम भी देगा। आप उसके पसंदीदा खिलौनों को उसके पास रखें, ताकि वह जब भी बोरियत महसूस करे तो उनसे खेल सके और उसका ध्यान भटक सके। इसके अलावा आप उसके साथ कुछ नई गतिविधियां भी आजमा सकते हैं, जैसे कि रंग भरना या कहानी सुनाना।
#3
खाने-पीने का ध्यान रखें
हवाई यात्रा के दौरान बच्चे को भूखा या प्यासा न रखें। उसकी पसंदीदा चीजें, जैसे फल, जूस या हल्के नाश्ते साथ लेकर जाएं। इससे वह खुश रहेगा और उसे ऊर्जा मिलती रहेगी। इसके अलावा पानी पिलाना भी जरूरी है, इसलिए उसे समय-समय पर पानी पिलाते रहें। अगर संभव हो तो बच्चे के लिए हल्का भोजन भी पैक करें, जो उसे आसानी से खिला सकें और उसे संतुलित आहार मिल सके।
#4
आरामदायक कपड़े पहनाएं
हवाई यात्रा के दौरान बच्चे को आरामदायक कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े चुनें, जो न केवल आरामदायक हों, बल्कि उसे ठंड से भी बचाएं। सूती या हल्के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना नहीं आने देते। इसके अलावा कपड़ों का रंग भी हल्का होना चाहिए, ताकि वे उसे आरामदायक महसूस कराएं। साथ ही कपड़े ढीले-ढाले होने चाहिए, ताकि बच्चा बिना किसी परेशानी के बैठ सके।
#5
संगीत या कहानियां सुनाएं
बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे संगीत सुनाएं या कहानियां सुनाएं। आप अपने फोन या टैबलेट में कुछ बच्चों वाले गीत या कहानियों के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो उसे पसंद आएंगे। इससे न केवल उसका ध्यान भटक जाएगा, बल्कि वह शांत भी रहेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे की पसंदीदा कहानियां भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वह खुश रहेगा और उसका मूड भी बेहतर हो जाएगा।