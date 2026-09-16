ताजगी से भरपूर स्वादिष्ट पेय के लिए इन जड़ी-बूटियों का करें इस्तेमाल, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
मानसून में खुद को हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ठंडे पेय का सेवन करना लाभदायक है। हालांकि, रोजाना एक ही तरह का पेय पीना भी उबाऊ हो जाता है। ऐसे में क्यों न कुछ अनोखे और स्वादिष्ट पेय बनाए जाएं? आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप स्वादिष्ट और ताजगी भरे पेय बना सकते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
पुदीने की शिकंजी
पुदीने की शिकंजी एक बेहतरीन पेय है, जो मानसून में आपको कई लाभ दे सकती है।
इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने के पत्ते, नींबू का रस, चीनी और पानी का उपयोग करें। पुदीने के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालें, फिर इसे नींबू के रस और चीनी के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर पिएं।
यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि पेट को भी अच्छा रखता है।
#2
धनिये की लस्सी
धनिये की लस्सी एक अनोखा और स्वादिष्ट पेय है, जो मानसून में बहुत पसंद किया जाता है।
इसे बनाने के लिए दही, ताजे धनिये के पत्ते, अदरक का रस और थोड़ा-सा नमक लें। सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर अच्छे से फेंट लें। इस लस्सी को ठंडा करके पिएं।
यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पेट को भी अच्छा रखता है और शरीर को ठंडक देता है।
#3
तुलसी का कूलर
तुलसी का कूलर एक सेहतमंद पेय है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है।
इसे बनाने के लिए ताजे तुलसी के पत्ते, नींबू का रस, शहद और ठंडा पानी लें। सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर अच्छे से पीस लें। इस मिश्रण को छानकर ठंडे पानी में मिलाएं और बर्फ डालकर पिएं।
यह पेय न केवल ताजगी देता है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। तुलसी का कूलर शरीर को ठंडक पहुंचाता है।
#4
करी पत्ते की चाय
करी पत्ते की चाय एक सेहतमंद पेय है, जो बालों की सेहत सुधारने में मदद करता है।
इसे बनाने के लिए करी पत्ते की पत्तियां, अदरक, हल्दी पाउडर और पानी लें। पानी उबालने पर इनमें सभी सामग्री डालें और 5-10 मिनट तक पकाएं। इस मिश्रण को छानकर कप में डालें और शहद मिलाएं।
यह पेय न केवल बालों की सेहत सुधारता है बल्कि पेट को भी अच्छा रखता है और शरीर को ठंडक देता है।
#5
धनिया-आंवला शरबत
धनिया-आंवला शरबत विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करता है।
इसे बनाने के लिए धनिये की पत्तियां, आंवला, चीनी और पानी लें। सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर अच्छे से फेंट लें। इस मिश्रण को छानकर ठंडे पानी में मिलाएं और बर्फ डालकर पिएं।
ये सभी पेय न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन्हें बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के जीवन में ताजगी लाते हैं।