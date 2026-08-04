चाय के दाग लगे कपों को नया जैसा बनाने के तरीके

चाय के दाग लगे कपों को नया जैसा बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

लेखन अंजली 06:11 pm Aug 04, 202606:11 pm

क्या है खबर?

चाय का आनंद लेना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन चाय के दाग कपों में गहराई तक समा जाते हैं। ये दाग न केवल दिखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने चाय के कपों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों से आपके कप साफ और चमकदार बने रहेंगे।