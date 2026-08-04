चाय के दाग लगे कपों को नया जैसा बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
चाय का आनंद लेना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन चाय के दाग कपों में गहराई तक समा जाते हैं। ये दाग न केवल दिखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने चाय के कपों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों से आपके कप साफ और चमकदार बने रहेंगे।
#1
मीठा सोडा का करें इस्तेमाल
मीठा सोडा एक बेहतरीन सफाई उत्पाद है, जिसका उपयोग आप अपने चाय के कपों को साफ करने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए आपको बस इतना करना है कि थोड़ी सी मीठा सोडा पाउडर को गीले कप में छिड़कें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और कप पहले जैसा चमकने लगेगा।
#2
सिरका भी है असरदार
सिरका एक प्राकृतिक क्लीनर है, जो खासकर रसोई में काफी काम आता है। आप इसे अपने चाय के कपों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच सिरका मिलाकर गर्म करें और फिर इस मिश्रण को दाग लगे कप में डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद कप को सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग पूरी तरह से हट जाएंगे और कप नया जैसा लगेगा।
#3
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस न केवल खाने में ताजगी लाता है बल्कि यह सफाई में भी मददगार होता है। अगर आपके चाय के कप पर जिद्दी दाग लग गए हैं तो नींबू के रस को सीधे दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इससे दाग आसानी से हट जाएगा। नींबू के खट्टे गुण दागों को तोड़ देते हैं और कप को नया जैसा बना देते हैं।
#4
नमक और पानी का मिश्रण बनाएं
नमक का उपयोग कई चीजों की सफाई में किया जा सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई कप है, जिसमें बहुत ज्यादा दाग लगे हुए हैं तो एक बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें नमक मिलाएं।
अब इस मिश्रण को दाग वाले कप में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कप को सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और कप पहले जैसा साफ-सुथरा लगेगा।
#5
गर्म पानी का करें उपयोग
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने चाय के कपों को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सा साबुन पाउडर डालें, फिर दाग वाले कप को इसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद कप को सामान्य तरीके से धो लें। इससे दाग पूरी तरह से हट जाएंगे और आपका कप नया जैसा लगने लगेगा।