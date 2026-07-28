बालों के लिए लाभदायक तेल

भृंगराज के साथ-साथ इन आयुर्वेदिक तेलों का करें इस्तेमाल, बालों के लिए हैं लाभदायक

लेखन अंजली 07:40 pm Jul 28, 202607:40 pm

क्या है खबर?

आयुर्वेदिक तेलों का उपयोग बालों की देखभाल के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। भृंगराज तेल इनमें से एक है, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, भृंगराज के अलावा भी कई ऐसे आयुर्वेदिक तेल हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं। ये तेल भी बालों की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक तेलों के बारे में बताते हैं।