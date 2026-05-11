प्याज की चटनी बनाने के लिए इन तरीकों से करें मिक्सी का इस्तेमाल

प्याज की चटनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मिक्सी का सही उपयोग करना होगा ताकि चटनी का स्वाद बेहतरीन बन सके। इस लेख में हम आपको पांच आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप मिक्सी का इस्तेमाल करके प्याज की चटनी बना सकते हैं। इन तरीकों से आप कम समय में और कम मेहनत में स्वादिष्ट चटनी तैयार कर सकते हैं।

#1 कटी हुई प्याज को मिक्सी में पीसें सबसे पहले प्याज को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन टुकड़ों को मिक्सी के जार में डालें और हल्का-हल्का पीसें। ध्यान रखें कि प्याज को ज्यादा न पीसें ताकि वह पतला न हो जाए। अगर आप थोड़ी तीखी चटनी पसंद करते हैं, तो हरी मिर्च और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को भी छीलकर काट लें और इन्हें प्याज के साथ मिक्सी में डालकर पीसें।

#2 इमली का रस या सूखी इमली का उपयोग करें प्याज की चटनी में थोड़ा खट्टा स्वाद डालने के लिए आप इमली का रस या सूखी इमली का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इमली के छोटे टुकड़े पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए। फिर इसे मिक्सी में डालकर प्याज के साथ पीसें। अगर आप इमली का रस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे सीधे मिक्सी में डालें। इससे आपकी चटनी में खट्टा-मीठा स्वाद आएगा, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगा।

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#3 नमक और हल्दी मिलाएं स्वाद बढ़ाने के लिए नमक और हल्दी का भी इस्तेमाल करें। इसके लिए मिक्सी में पिसी हुई चटनी में थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं और फिर से मिक्सी चलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इससे आपकी चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि नमक और हल्दी की मात्रा इतनी हो कि चटनी का असली स्वाद बरकरार रहे। इस तरह आपकी चटनी तैयार हो जाएगी, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।

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