स्वाद बढ़ाने के लिए इन 5 तरीकों से करें तारगोन जड़ी-बूटी का उपयोग

तारगोन एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें कई जरूरी तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इसे मांसाहारी खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह शाकाहारी व्यंजनों में भी कमाल का काम कर सकती है। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप तारगोन का उपयोग शाकाहारी व्यंजनों में कर सकते हैं और अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 तारगोन से बनाएं सब्जियों की करी तारगोन की सब्जियों की करी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों को भूनकर उनमें तारगोन की पत्तियां मिलाएं। अब इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें और धीमी आंच पर पकने दें। इससे करी को एक खास स्वाद मिलेगा। आप इसमें नारियल का दूध भी मिला सकते हैं, जिससे यह और भी मलाईदार हो जाएगी। यह करी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#2 तारगोन वाली आलू की टिक्की आलू की टिक्की में तारगोन मिलाने से इसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। उबले हुए आलू को मैश करके उसमें बारीक कटी हुई तारगोन की पत्तियां, नमक, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बेसन मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्कियां नाश्ते या शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा ये पार्टी में भी परोसी जा सकती हैं।

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#3 तारगोन की पत्तियों वाला रायता रायता तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी तारगोन वाला रायता चखा है? इसके लिए दही में बारीक कटी हुई तारगोन की पत्तियां, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। यह रायता खाने में बेहद स्वादिष्ट है और आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देता है। यह रायता खासतौर पर गर्मियों में ठंडक देने वाला है और आपके खाने को भी खास बना सकता है।

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#4 तारगोन की पत्तियों वाला पुलाव पुलाव में तारगोन मिलाने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर प्याज, लहसुन आदि मसाले डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई तारगोन की पत्तियां मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाकर पकाएं। यह पुलाव न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप किसी भी सब्जी या रायते के साथ परोस सकते हैं।