घर में सिलिका जेल पैकेट का इन तरीकों से करें इस्तेमाल, कई काम हो जाएंगे आसान
क्या है खबर?
अक्सर लोग सिलिका जेल पैकेट को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकने के बजाय कई अच्छे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छोटे-छोटे पैकेट आपके घर के कई कामों में मदद कर सकते हैं और कई कार्यों को काफी आसान भी बना देते हैं। आइए आज हम आपको सिलिका जेल के कुछ ऐसे उपयोग बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप इन्हें फेंकने के बजाय बार-बार इस्तेमाल करना चाहेंगे।
#1
कपड़ों को रखें ताजा
सिलिका जेल आपके कपड़ों को ताजा रखने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने कपड़ों को अलमारी में रखते समय सिलिका जेल पैकेट भी साथ रखते हैं तो इससे कपड़ों में नमी नहीं आती और वे ताजे रहते हैं। खासकर बारिश के मौसम में जब नमी अधिक होती है तब सिलिका जेल पैकेट बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हें आप अपने कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, ताकि वे सूखे रहें और किसी भी तरह की बदबू न आए।
#2
जूतों की बदबू करें दूर
अगर आपके जूते या चप्पलें बदबूदार हो रहे हैं तो सिलिका जेल पैकेट इस समस्या को भी हल कर सकते हैं। जूतों के अंदर एक या 2 सिलिका जेल पैकेट रख दें, इससे नमी सोखकर बदबू को दूर किया जा सकता है। इसे आप जूतों के साथ-साथ खेल के जूतों या किसी अन्य प्रकार के फुटवियर में भी रख सकते हैं। इससे आपके जूते ताजगी भरे रहेंगे और किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी।
#3
बैग को रखें सूखा
बैग में अक्सर नमी आ जाती है, खासकर जब उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिलिका जेल पैकेट इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन्हें बैग के अंदर रखें, ताकि ये नमी को सोख लें और बैग सूखे रहें। इसके अलावा आप इन्हें बैग के साथ-साथ किसी भी प्रकार के कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे वे नमी से सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की बदबू न आए।
#4
किताबों को रखें सुरक्षित
अगर आप किताबों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सिलिका जेल पैकेट बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इन्हें किताबों के बीच या किताबों के रैक में रखें, ताकि ये नमी सोख लें और किताबें खराब न हों। खासकर पुरानी या महंगी किताबों के लिए यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। इससे किताबें ताजगी भरी रहेंगी और किसी भी तरह की नमी या बदबू का असर उन पर नहीं पड़ेगा।
#5
रसोई के सामान को रखें साफ-सुथरा
रसोई के सामान, जैसे कटोरे और प्लेट में अक्सर नमी आ जाती है, जिससे बदबू आने लगती है। इन्हें साफ-सुथरा रखने के लिए सिलिका जेल पैकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें रसोई के सामान के साथ-साथ दराजों या अलमारी में रखें, ताकि ये नमी सोख लें और बदबू न आए। सिलिका जेल आपके घर के कई कामों को आसान बना सकता है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा और ताजगी भरा रख सकते हैं।