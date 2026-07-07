घर में सिलिका जेल पैकेट का इन तरीकों से करें इस्तेमाल, कई काम हो जाएंगे आसान

#1

कपड़ों को रखें ताजा

सिलिका जेल आपके कपड़ों को ताजा रखने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने कपड़ों को अलमारी में रखते समय सिलिका जेल पैकेट भी साथ रखते हैं तो इससे कपड़ों में नमी नहीं आती और वे ताजे रहते हैं। खासकर बारिश के मौसम में जब नमी अधिक होती है तब सिलिका जेल पैकेट बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हें आप अपने कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, ताकि वे सूखे रहें और किसी भी तरह की बदबू न आए।