चेहरे पर चमक लाने के लिए इन 5 तरीकों से करें केसर के तेल का इस्तेमाल

स्क्रब बनाते समय अगर आप उसमें थोड़ा सा केसर का तेल मिला दें तो इससे स्क्रबिंग करने का असर दोगुना हो जाता है।

इसके लिए एक चम्मच बेसन या चीनी में थोड़ा सा केसर का तेल मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मलें। इससे गंदगी और मृत कोशिकाएं हटती हैं, त्वचा की चमक बढ़ती है और यह साफ-सुथरी दिखती है।

यह तरीका आपकी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे ताजगी प्रदान करता है।