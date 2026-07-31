चेहरे पर चमक लाने के लिए इन 5 तरीकों से करें केसर के तेल का इस्तेमाल
क्या है खबर?
केसर का तेल एक ऐसा प्राकृतिक तेल है, जो आपकी त्वचा को निखार और चमक देने में मदद करता है। यह तेल न केवल आपकी त्वचा को नमी देता है, बल्कि इसे मुलायम और ताजगी भरा भी बनाता है। केसर के तेल में मौजूद प्राकृतिक तत्व और विटामिन्स आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप केसर के तेल का उपयोग करके अपने चेहरे पर चमक ला सकते हैं।
#1
रात को सोने से पहले लगाएं
रात को सोने से पहले केसर का तेल लगाने से आपकी त्वचा पूरी रात इसे सोख लेती है और सुबह उठने पर आपका चेहरा ताजा और निखरा हुआ दिखता है।
बस एक या दो बूंद केसर का तेल लें और हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और यह मुलायम होती है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की रंगत में भी सुधार होता है।
#2
नहाने से पहले लगाएं
नहाने से पहले अगर आप अपने चेहरे पर केसर का तेल लगाते हैं तो यह आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और नमी बनाए रखता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में केसर का तेल लें और हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मालिश करें, फिर नहा लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की रंगत भी निखरती है और यह स्वस्थ दिखती है।
#3
स्क्रब के साथ मिलाकर उपयोग करें
स्क्रब बनाते समय अगर आप उसमें थोड़ा सा केसर का तेल मिला दें तो इससे स्क्रबिंग करने का असर दोगुना हो जाता है।
इसके लिए एक चम्मच बेसन या चीनी में थोड़ा सा केसर का तेल मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मलें। इससे गंदगी और मृत कोशिकाएं हटती हैं, त्वचा की चमक बढ़ती है और यह साफ-सुथरी दिखती है।
यह तरीका आपकी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे ताजगी प्रदान करता है।
#4
चेहरे के मास्क में शामिल करें
चेहरे के मास्क बनाते समय उसमें भी केसर का तेल मिलाना फायदेमंद होता है।
इसके लिए दही या मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा केसर का तेल मिलाकर मास्क तैयार करें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। इससे आपकी त्वचा की गहराई से सफाई होती है और चमक बढ़ती है।
यह तरीका आपकी त्वचा को ताजगी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है।
#5
मेकअप हटाने के बाद उपयोग करें
मेकअप हटाने के बाद अगर आप थोड़ा सा केसर का तेल अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे त्वचा को आराम मिलता है और यह मुलायम बनती है।
इसके लिए एक रूई पर थोड़ा सा केसर का तेल लेकर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर पानी से धो लें।
इस तरह केसर का तेल न केवल आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार देता है बल्कि इसे स्वस्थ और चमकदार बनाता है।