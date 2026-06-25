बालों की देखभाल के लिए रोजमेरी तेल का इन 5 तरीकों से करें उपयोग

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सिर की मालिश करें

रोजमेरी तेल की मदद से आप अपने सिर की मालिश कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 बूंदें रोजमेरी तेल लें और धीरे-धीरे अपने सिर की मालिश करें। यह न केवल खून के बहाव को बढ़ाता है, बल्कि बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। रोजाना या हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहेंगे। इसके अलावा यह तरीका तनाव को भी कम करता है और आपको आराम देता है।