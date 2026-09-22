रोजाना इन 5 तरीकों से इस्तेमाल करें गुलाब जल, त्वचा को मिलेगा भरपूर लाभ

गुलाब जल एक बेहतरीन तरीके से त्वचा को ताजगी देने का काम करता है। यह त्वचा के छिद्रों को छोटा करने में मदद करता है और त्वचा को ताजगी देता है।

इसके लिए एक कॉटन पैड पर थोड़ा-सा गुलाब जल डालकर हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा न केवल ताजगी महसूस करेगी बल्कि यह मुलायम भी बनेगी।

नियमित रूप से इसका उपयोग करने पर आपकी त्वचा की चमक बढ़ेगी और वह स्वस्थ दिखेगी।