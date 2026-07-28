गुलाब की पंखुड़ियों का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिठाइयों का स्वाद हो जाएगा दोगुना
क्या है खबर?
गुलाब की पंखुड़ियां न केवल खुशबूदार होती हैं, बल्कि इनमें कई फायदेमंद गुण भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल मिठाइयों में भी किया जा सकता है? इससे न केवल मिठाइयों का स्वाद बढ़ता है, बल्कि उन्हें एक अनोखा रंग और खुशबू भी मिलती है। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके अपनी मिठाइयों को खास बना सकते हैं।
#1
गुलाब का हलवा
गुलाब का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए आपको सूजी, घी, चीनी और गुलाब की पंखुड़ियों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें पानी डालकर पकाएं। जब सूजी पक जाए तो इसमें चीनी मिलाएं और अंत में गुलाब की पंखुड़ियां डालें।
यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत आकर्षक है।
#2
गुलाब की जलेबी
जलेबी एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे आप गुलाब की पंखुड़ियों के साथ खास बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मैदा और पानी का घोल तैयार करें, फिर उसमें थोड़ा-सा गुलाब का अर्क मिलाएं। अब इस घोल को गर्म तेल या घी में गोल-गोल आकार में तल लें।
जब जलेबियां तले हुए तेल से निकल जाएं तो उन्हें गर्मागर्म चीनी की चाशनी में डालें और ठंडा करके परोसें।
#3
गुलाब की खीर
खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। अगर आप इसमें थोड़ी-सी ताजगी चाहते हैं तो इसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें चीनी डालकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें ताजगी देने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालें।
इससे खीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत मोहक होगी।
#4
गुलाब की आइसक्रीम
गुलाब की आइसक्रीम एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले दूध, मलाई, चीनी और गुलाब का अर्क मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने रखें जब तक कि यह पूरी तरह से जम न जाए।
जब आपकी आइसक्रीम जम जाए तो उसमें ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालें और फिर से फ्रीजर में रखें। आपकी गुलाब की आइसक्रीम तैयार है।
#5
गुलाब के लड्डू
लड्डू एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे बेसन या सूजी से बनाया जाता है। अगर आप इसमें थोड़ी-सी ताजगी चाहते हैं तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले बेसन या सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें चीनी मिलाकर ठंडा होने दें। अंत में इसमें ताजगी देने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालें। इससे लड्डू का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत आकर्षक होगी।