गुलाब की पंखुड़ियों का इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, मिठाइयों का स्वाद हो जाएगा दोगुना

खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। अगर आप इसमें थोड़ी-सी ताजगी चाहते हैं तो इसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें चीनी डालकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें ताजगी देने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालें।

इससे खीर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत मोहक होगी।