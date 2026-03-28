इडली और डोसा के अलावा इन 4 तरीकों से करें पोडी मसाले का इस्तेमाल

पोडी मसाला दक्षिण भारतीय खान-पान में इस्तेमाल होने वाला एक खास मसाला है। आमतौर पर इसका उपयोग इडली और डोसा के साथ किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पोडी मसाला कई अन्य व्यंजनों में भी शामिल किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको पोडी मसाला के 4 अनोखे उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने खाने में नई जान डाल सकते हैं और उसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 पोडी मसाला चावल बनाएं पोडी मसाला चावल एक बेहतरीन भोजन हो सकता है, जब आपको कुछ जल्दी और स्वादिष्ट बनाना हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पकाएं और एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें। तेल में उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, चिरोंजी और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें पोडी मसाला मिलाएं और इसे उबले हुए चावल के साथ मिलाकर परोसें। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।

#2 पोडी मसाला फ्राइज आजमाएं आलू को नया स्वाद देने के लिए आप उनसे फ्राइज बना सकते हैं और उसमें पोडी मसाला मिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को लंबे टुकड़ों में काट लें और पानी से साफ कर लें। अब आलू में नमक, लाल मिर्च पाउडर और पोडी मसाला मिलाकर तलें या एयर फ्रायर में पकाएं। जब आलू सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को भाता है।

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#3 पोडी मसाला पनीर टिक्का होगा लजीज पनीर टिक्का एक ऐसा स्टार्टर है, जिसे लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। इसमें पोडी का स्वाद जोड़ दिया जाए तो मजा दोगुना हो सकता है। इसे बनाने के लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और दही के साथ पोडी मसाला मिलाकर मैरीनेट करें। इसके बाद इन टुकड़ों को सींक पर लगाकर ग्रिल करें या तवे पर सेकें। यह नाश्ता पार्टी या खास मौकों पर परोसने के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।

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