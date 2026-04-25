पुदीने का इन 5 व्यंजनों में करें उपयोग, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें कई सेहत के फायदे भी होते हैं। आमतौर पर पुदीने का इस्तेमाल चटनी या फिर ठंडाई में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुदीने का उपयोग कई अन्य व्यंजनों में भी किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिनमें आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 पुदीने की बिरयानी पुदीने की बिरयानी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। इसमें आम बिरयानी के मसालों के साथ-साथ ताजे पुदीने के पत्ते मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस बिरयानी को बनाते समय चावल को पुदीने की पत्तियों, दही और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह न केवल देखने में सुंदर लगती है, बल्कि खाने में भी बहुत ही लाजवाब होती है।

#2 पुदीने का दही दही तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पुदीने का दही ट्राई किया है? इसमें ताजे दही के साथ बारीक कटा हुआ पुदीना मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही खास बन जाता है। इस दही को बनाने के लिए दही में कटा हुआ पुदीना, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। यह दही गर्मियों में ठंडक देने वाला और खाने के साथ परोसने के लिए बेहतरीन विकल्प है।

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#3 पुदीने के चावल चावल तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पुदीने का चावल ट्राई किया है? इसमें बासमती चावल को पुदीने की चटनी और अलग-अलग सब्जियों के साथ पकाया जाता है। यह चावल न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत ही लाजवाब होता है। इसे बनाने के लिए चावल को पुदीने की चटनी, प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।

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#4 पुदीने का टिक्का टिक्का तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पुदीने के टिक्का ट्राई किए हैं? इन टिक्का में पुदीने की चटनी और मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका स्वाद बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए कदूकस किए हुए आलू, बेसन, पुदीने की चटनी, प्याज और मसालों का मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंका जाता है।