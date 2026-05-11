आम की गुठलियों को फेंकने के बजाय उनका इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
आम का मौसम आते ही बाजार में कई तरह की आम की किस्में उपलब्ध होने लगती हैं। आम का गूदा तो हर कोई खाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम की गुठलियों को भी फेंकने के बजाय किया जा सकता है। आम की गुठलियों में जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आइए जानते हैं कि आम की गुठलियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
#1
आम की गुठलियों से बनाएं तेल
आम की गुठलियों से तेल निकाला जा सकता है, जो त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तेल में विटामिन होता है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और बालों को मजबूत बनाता है। इसे बनाने के लिए आम की गुठलियों को धूप में सुखाकर पीस लें, फिर उन्हें नारियल तेल या बादाम तेल के साथ मिलाकर उपयोग करें। इस मिश्रण को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा और बाल स्वस्थ रहेंगे।
#2
आम की गुठलियों का पाउडर
आम की गुठलियों का पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और इसे चमकदार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आम की गुठलियों को धूप में सुखाकर पीस लें, फिर इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें और पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा निखर उठेगी।
#3
आम की गुठलियों से बनेगा फेस पैक
आम की गुठलियों से फेस पैक भी बनाया जा सकता है, जो त्वचा को साफ करता है और मुंहासों से राहत दिलाता है। इसके लिए आम की गुठलियों का पाउडर बनाकर उसमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम और निखरी हुई दिखेगी। यह फेस पैक त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषित करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है।
#4
आम की गुठलियों से बनाएं आटा
आम की गुठलियों का आटा भी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। इससे रोटी और पराठे आदि बनाए जा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसे बनाने के लिए आम की गुठलियों को सुखाकर पीस लें, फिर इसका आटा तैयार करें। इस आटे का उपयोग करके आप स्वादिष्ट रोटियां बना सकते हैं, जो पोषण से भरपूर होती हैं।
#5
आम की गुठलियों का स्क्रब बनाकर करें इस्तेमाल
आम की गुठलियों का स्क्रब त्वचा की गंदगी हटाने में मदद करता है। इसके लिए आम की गुठलियों को पानी में भिगोकर रातभर छोड़ दें, फिर सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ होकर ताजगी महसूस करेगी। इन तरीकों से आप आम के बीजों का सही उपयोग करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।