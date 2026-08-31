बची हुई कॉफी के इस्तेमाल के तरीके

एस्प्रेसो बनाने के बाद बची हुई कॉफी का इन 5 तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल

लेखन सयाली 10:38 am Aug 31, 202610:38 am

क्या है खबर?

अगर आप कॉफी प्रेमी हैं तो आप जानते होंगे कि एस्प्रेसो की एक खास तकनीक होती है, जिससे कॉफी बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी एस्प्रेसो मशीन में कॉफी बच जाती है। आमतौर पर लोग इस बची हुई कॉफी को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस बची हुई कॉफी के पेस्ट का कई शानदार तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए इसके इस्तेमाल के कुछ बेहतरीन तरीके जानते हैं।