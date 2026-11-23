ग्लिसरीन एक बेहतरीन नमी देने वाला तत्व है, जो त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करता है।

यह पानी को अपनी ओर खींचता है और त्वचा की बाहरी परत में रोक देता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखती है।

इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपकी त्वचा की नमी स्तर बढ़ जाती है, जिससे यह स्वस्थ और ताजगी भरी लगती है। इसके अलावा यह त्वचा को रूखेपन से भी बचाता है।