त्वचा की देखभाल के लिए ग्लिसरीन का करें इस्तेमाल, मिलेंगे ये 5 फायदे
क्या है खबर?
ग्लिसरीन एक ऐसा पदार्थ है, जो आमतौर पर घरों में मौजूद साबुन से लेकर शैंपू तक में पाया जाता है। यह त्वचा की नमी बनाए रखने, इसे मुलायम बनाने और कई अन्य त्वचा संबंधी लाभ देने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको ग्लिसरीन के इस्तेमाल से मिलने वाले उन फायदों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा।
#1
त्वचा को नमी देने में सहायक
ग्लिसरीन एक बेहतरीन नमी देने वाला तत्व है, जो त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करता है।
यह पानी को अपनी ओर खींचता है और त्वचा की बाहरी परत में रोक देता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखती है।
इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपकी त्वचा की नमी स्तर बढ़ जाती है, जिससे यह स्वस्थ और ताजगी भरी लगती है। इसके अलावा यह त्वचा को रूखेपन से भी बचाता है।
#2
सूखे होंठों के लिए है प्रभावी
सूखे होंठों की समस्या से राहत पाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसमें मौजूद नमी देने वाले गुण होंठों को गहराई से नमी प्रदान करते हैं, जिससे वे फटे और सूखे नहीं होते।
इसके लिए आप एक छोटे से कटोरे में थोड़ी-सी ग्लिसरीन लें और उसे अपने होंठों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बने रहेंगे।
#3
त्वचा के रंग को कर सकता है समान
अगर आपकी त्वचा का रंग अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग दिखता है तो ग्लिसरीन इस समस्या को भी दूर कर सकता है। यह त्वचा के रंगत को समान करने में मदद करता है।
इसके लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर हल्के हाथों से ग्लिसरीन लगाएं और इसे पूरी रात छोड़ दें। सुबह उठकर अपने चेहरे को धो लें।
नियमित उपयोग से आपका चेहरा धीरे-धीरे साफ और समान दिखने लगेगा।
#4
झुर्रियों को कम करने में है कारगर
झुर्रियां उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन ग्लिसरीन इनसे लड़ने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद खास गुण झुर्रियों को कम करते हैं।
इसके लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर हल्के हाथों से ग्लिसरीन लगाएं और इसे पूरी रात छोड़ दें। सुबह उठकर अपने चेहरे को धो लें।
नियमित उपयोग से आपकी त्वचा चिकनी और युवा दिखेगी।
#5
सूरज की जलन से दिला सकता है आराम
सूरज की तीखी किरणों से होने वाला जलन भरा प्रभाव त्वचा पर बहुत कष्टदायक हो सकता है।
अगर आपको कभी सूरज की जलन हो जाए तो तुरंत राहत पाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो जलन कम करते हैं।
इसके लिए बस थोड़ी सी ग्लिसरीन लें और प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे आपको जल्द आराम मिलेगा और आपकी त्वचा फिर से स्वस्थ दिखेगी।