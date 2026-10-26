लहसुन और धनिये को इन 5 तरीकों से करें एक साथ इस्तेमाल, मिलेगा स्वाद
क्या है खबर?
लहसुन और धनिया दोनों ही अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर इन दोनों को अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इन्हें एक साथ मिलाते हैं तो इससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको लहसुन और धनिये के मेल से बनने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
लहसुन और धनिये की चटनी
लहसुन और धनिये की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके खाने को नया स्वाद दे सकती है।
इसे बनाने के लिए ताजे धनिये की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इसमें लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक मिलाकर पीस लें।
यह चटनी समोसे, पकौड़े या किसी भी नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने का मजा बढ़ा सकता है।
#2
लहसुन और धनिये का रायता
अगर आप अपने खाने में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो लहसुन और धनिये का रायता एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटा हुआ ताजा धनिया, पिसा हुआ लहसुन, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। यह रायता दही की ताजगी के साथ-साथ लहसुन और धनिये की खुशबू भी लाता है।
यह रायता आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसे पचाने में भी मदद करता है।
#3
लहसुन और धनिये की सब्जी
लहसुन और धनिये की सब्जी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हो सकती है, जिसे आप रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए पहले प्याज-टमाटर की ग्रेवी तैयार करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ ताजा धनिया डालें। अब इसमें पीसा हुआ लहसुन डालकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला डालकर पकाएं।
यह सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।
#4
लहसुन और धनिये का परांठा
लहसुन और धनिये का परांठा सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ ताजा धनिया, कदूकस किया हुआ लहसुन, नमक और थोड़ा सा तेल मिलाकर गूंथ लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें।
इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह परांठा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।
#5
लहसुन और धनिये की दाल
दाल तो हर घर में बनती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो लहसुन और धनिये का तड़का डाल सकते हैं।
इसके लिए पहले दाल को पकाएं, फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ ताजा धनिया और कदूकस किया हुआ लहसुन डालें। इस तड़के को पकाई हुई दाल पर डालकर मिलाएं। यह दाल रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।