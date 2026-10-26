लहसुन और धनिये को इन 5 तरीकों से करें एक साथ इस्तेमाल, मिलेगा स्वाद

दाल तो हर घर में बनती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो लहसुन और धनिये का तड़का डाल सकते हैं।

इसके लिए पहले दाल को पकाएं, फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ ताजा धनिया और कदूकस किया हुआ लहसुन डालें। इस तड़के को पकाई हुई दाल पर डालकर मिलाएं। यह दाल रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।