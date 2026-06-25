बालों को स्वस्थ रखने के लिए इन 5 तरीकों से करें कपूर का इस्तेमाल

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शैंपू में मिलाएं कपूर का तेल

अपने नियमित शैंपू में थोड़ी-सी मात्रा में कपूर का तेल मिलाएं। इससे आपके बालों को अतिरिक्त नमी मिलेगी और वे मुलायम बने रहेंगे। इसके लिए बस अपने हाथों में थोड़ा सा शैंपू लें और उसमें 2-3 बूंदें कपूर का तेल मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं। इससे आपके बाल न केवल साफ होंगे बल्कि उनमें चमक भी आएगी और वे अधिक स्वस्थ महसूस होंगे। यह तरीका आपके बालों को पोषण देने में भी मदद करेगा।