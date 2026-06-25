बालों को स्वस्थ रखने के लिए इन 5 तरीकों से करें कपूर का इस्तेमाल
क्या है खबर?
कपूर एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है, जो न केवल त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह बालों को मजबूत, चमकदार और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके रोगाणुरोधी और जीवाणुरोधी गुण सिर की समस्याओं को दूर करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। आइए जानते हैं कि बालों की देखभाल के लिए कपूर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
#1
कपूर का तेल बनाकर करें इस्तेमाल
कपूर का तेल बनाने के लिए सबसे पहले कपूर की टिकिया को कूट लें और उसे नारियल के तेल या बादाम के तेल में मिलाएं। इसे धीमी आंच पर गर्म करें ताकि कपूर का गुण तेल में अच्छे से मिल जाए। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छी तरह से मालिश करें। यह मिश्रण बालों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है।
#2
शैंपू में मिलाएं कपूर का तेल
अपने नियमित शैंपू में थोड़ी-सी मात्रा में कपूर का तेल मिलाएं। इससे आपके बालों को अतिरिक्त नमी मिलेगी और वे मुलायम बने रहेंगे। इसके लिए बस अपने हाथों में थोड़ा सा शैंपू लें और उसमें 2-3 बूंदें कपूर का तेल मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं। इससे आपके बाल न केवल साफ होंगे बल्कि उनमें चमक भी आएगी और वे अधिक स्वस्थ महसूस होंगे। यह तरीका आपके बालों को पोषण देने में भी मदद करेगा।
#3
बालों के मास्क के रूप में करें इस्तेमाल
बालों का मास्क बनाने के लिए कपूर के तेल को दही के साथ मिलाकर लगाएं। यह मास्क बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। इसके लिए एक कटोरी में दही लें और उसमें कुछ बूंदें कपूर का तेल डालें, फिर इसे अच्छे से मिलाकर अपने सिर पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद अपने सिर को सामान्य पानी से धो लें। यह मास्क आपके बालों को मुलायम और चमकदार बनाएगा।
#4
सिर की मालिश के लिए करें इस्तेमाल
सिर की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है। इसके लिए कपूर के तेल को हल्का सा गर्म करके अपनी उंगलियों से धीरे-धीरे मालिश करें। यह प्रक्रिया आपके सिर को स्वस्थ रखती है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। कपूर के तेल की सुगंध तनाव को कम करती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं और आपके बाल भी स्वस्थ और चमकदार बनते हैं।
#5
रातभर लगाकर सोएं
रातभर कपूर का तेल लगाकर सोना आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए अपने सिर पर अच्छी तरह से कपूर का तेल लगाएं और हल्का-सा मालिश करें, फिर एक तौलिया लपेट लें ताकि तेल आपके बिस्तर पर न लगे। सुबह उठकर अपने सिर को शैंपू से धो लें। इस प्रक्रिया से आपके बाल न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनमें चमक भी बनी रहेगी और वे अधिक मजबूत महसूस होंगे।