खूबसूरत त्वचा पाने के लिए इन 5 तरीकों से करें एवोकाडो का इस्तेमाल
क्या है खबर?
एवोकाडो एक ऐसा फल है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन-E, एंटीऑक्सीडेंट्स और सेहतमंद वसा होती हैं, जो त्वचा को निखारने और पोषण देने में मदद करती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप एवोकाडो का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को खूबसूरत बना सकते हैं।
#1
एवोकाडो फेस मास्क बनाकर लगाएं
एवोकाडो फेस मास्क आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है।
इसके लिए एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसे चम्मच से मैश करें, फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
यह मास्क आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे चमकदार बनाता है।
#2
मॉइस्चराइजर के रूप में करें इस्तेमाल
एवोकाडो का तेल एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो आपकी त्वचा को गहराई से नमी प्रदान करता है।
इसके लिए थोड़े से एवोकाडो के तेल को अपनी हथेली पर लें और हल्के हाथों से अपने चेहरे और गर्दन पर मालिश करें। इसे रातभर छोड़ दें और सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें।
यह उपाय आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ दिखती है।
#3
आंखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में है मददगार
आंखों के नीचे के काले घेरे और सूजन को कम करने में भी एवोकाडो बहुत मदद करता है।
इसके लिए एवोकाडो के गूदे में थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाकर हल्का गर्म करें, फिर इसे आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें।
यह उपाय आंखों की थकान को दूर करता है और उन्हें तरोताजा बनाता है।
#4
स्क्रब के रूप में करें इस्तेमाल
एवोकाडो स्क्रब आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करता है और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक पका हुआ एवोकाडो लें और उसमें ओटमील मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मलें और कुछ मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।
इस स्क्रब से आपकी त्वचा की चमक बढ़ती है और वह साफ-सुथरी महसूस होती है।
#5
मुंहासों के दाग-धब्बे हटाने में है कारगर
अगर आपके चेहरे पर मुंहासों के दाग-धब्बे हैं तो एवोकाडो आपकी मदद कर सकता है।
इसके लिए एवोकाडो के गूदे में नींबू का रस मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।
यह उपाय दाग-धब्बों को हल्का करता है और त्वचा को निखारता है। इस तरह आप एवोकाडो के कई तरीकों से अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।