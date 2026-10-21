बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए इस तरह करें आंवला के तेल का इस्तेमाल

आंवला तेल से सिर की मालिश करने से खून का बहाव बेहतर होता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है।

इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार आंवला तेल को हल्के हाथों से सिर पर लगाकर मालिश करें। इससे आपके बाल मजबूत होंगे और झड़ने की समस्या कम होगी।

मालिश से सिर की त्वचा में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं।