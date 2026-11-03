रोजमर्रा के खाना बनाने में अजवाइन का इन 5 तरीकों से करें उपयोग

दाल में अजवाइन डालने से इसका स्वाद और पोषक तत्व दोनों बढ़ जाते हैं। दाल बनाते समय तड़के में थोड़ा-सा अजवाइन डालें और इसे हल्का सा भून लें, फिर इसे दाल में मिलाएं।

इससे दाल का स्वाद अलग हो जाएगा और इसमें पोषक तत्व भी बढ़ जाएंगे। अजवाइन दाल को पचाने में मदद करता है और पेट की गैस की समस्या को भी दूर रखता है। इस तरह आप अपनी दाल को और भी खास बना सकते हैं।