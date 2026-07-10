मानसून में अधिक समय तक एयर कंडीशनर का करें इस्तेमाल? हो सकती हैं ये समस्याएं

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सर्दी-जुकाम

AC से निकलने वाली ठंडी हवा से सर्दी-जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है, खासतौर से अगर आप AC के सामने बैठते हैं तो आपको जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए AC का तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रखें और AC के सामने बैठने से बचें। इसके अलावा AC के वेंट को इस तरह से सेट करें कि ठंडी हवा सीधे न आए।