ब्रोकली का अधिक सेवन सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए इसके दुष्प्रभाव

आमतौर पर ब्रोकली को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कई जरूरी तत्व होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ब्रोकली के अधिक सेवन से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको ब्रोकली के सेवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं कि ब्रोकली का अधिक सेवन करने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

#1 गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है ब्रोकली में रेशे की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, अगर आप इसे अधिक मात्रा में खाते हैं तो इससे गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इससे पेट में दर्द और असुविधा भी हो सकती है। इसलिए ब्रोकली का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए ताकि गैस और पेट फूलने की समस्या से बचा जा सके।

#2 थायराइड पर पड़ सकता है नकारात्मक असर ब्रोकली में एक तत्व होता है जो थायराइड ग्रंथि पर उल्टा असर डाल सकता है। अगर आपको पहले से ही थायराइड की समस्या है तो ब्रोकली का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। इसके अतिरिक्त जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें भी ब्रोकली का सेवन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके। हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए।

#3 हो सकती है आयरन की कमी ब्रोकली में आयरन की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। आयरन की कमी से खून की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सीमित मात्रा में ही ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उन्हें भी अपनी डाइट में आयरन युक्त अन्य खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए ताकि आयरन की कमी से बचा जा सके।

#4 एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को ब्रोकली से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, लाल चकत्ते या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपको ब्रोकली खाने के बाद किसी तरह की असुविधा महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा जो लोग पहली बार ब्रोकली खा रहे हैं उन्हें थोड़ी मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके।