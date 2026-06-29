कॉफी बनाने के बाद कॉफी पाउडर को न समझें बेकार, इन 5 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल
क्या है खबर?
अधिकांश लोग कॉफी बनाने के लिए पॉड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने के बाद बचा हुआ पाउडर फेंक देते हैं। ऐसे में आप इसे दोबारा इस्तेमाल करके पैसे और समय की बचत कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करने के कुछ अनोखे तरीके बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप इसे फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ये सुझाव घर के कई कामों को आसान बनाएंगे।
#1
बालों के लिए है फायदेमंद
कॉफी पाउडर बालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इससे स्क्रब बना सकते हैं, जो बालों को गहराई से साफ करने में मदद करता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक कटोरी में जरूरत के अनुसार कॉफी पाउडर, शहद और दही मिलाकर इसे अपने सिर पर लगाना है। यह न केवल आपके बालों को पोषण देगा, बल्कि उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाएगा। इस मिश्रण को हफ्ते में एक बार जरूर आजमाएं।
#2
त्वचा के लिए है लाभकारी
कॉफी पाउडर से आप स्क्रब बना सकते हैं, जो आपकी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक कटोरी में जरूरत के अनुसार कॉफी पाउडर, ओट्स और नारियल का तेल मिलाकर इसे अपने चेहरे पर लगाना है। यह मिश्रण आपकी त्वचा को मुलायम बनाएगा और गंदगी को साफ करेगा। इसे हफ्ते में एक बार जरूर आजमाएं। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और तरोताजा महसूस होगी।
#3
रसोई की सफाई के लिए है उपयोगी
कॉफी पाउडर रसोई की सफाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह चर्बी और जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक कटोरी में जरूरत के अनुसार कॉफी पाउडर, नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाकर इसे रसोई की उन जगहों पर लगाना है, जहां चर्बी या दाग लगे हों। कुछ देर बाद इसे पानी से धो लें। इससे आपकी रसोई साफ और चमकदार बनेगी।
#4
फ्रिज की बदबू दूर करने में कारगर
फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए भी कॉफी पाउडर बहुत काम आता है। इसे फ्रिज के अंदर रख दें या किसी छोटे डिब्बे में भरकर रख दें। यह बदबू को सोख लेता है और ताजगी प्रदान करता है। अगर आपके फ्रिज में कोई ऐसी चीज रखी हो, जिससे बदबू आ रही हो तो उसे निकालकर उसमें थोड़ा कॉफी पाउडर डाल दें। इससे आपकी रसोई महक उठेगी और ताजगी भरी महसूस होगी।
#5
कीटाणु हटाने के लिए फायदेमंद
कॉफी पाउडर कीटाणु हटाने के लिए भी काम आता है, जिससे घर के अलग-अलग हिस्सों को साफ किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक कटोरी में जरूरत के अनुसार कॉफी पाउडर, पानी और सिरका मिलाकर इसे उन जगहों पर छिड़कना है, जहां कीटाणु हो सकते हैं। जैसे कि बाथरूम और किचन आदि। इन तरीकों से आप आसानी से कॉफी पाउडर का दोबारा इस्तेमाल करके अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।