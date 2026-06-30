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आम के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये 5 अनोखे खाद्य पदार्थ, जरूर करें इनका सेवन
आम के साथ अच्छे लगते हैं ये खाद्य पदार्थ

आम के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये 5 अनोखे खाद्य पदार्थ, जरूर करें इनका सेवन

लेखन सयाली
Jun 30, 2026
12:08 pm
क्या है खबर?

आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह अपने मीठे स्वाद के लिए मशहूर है। आम का सेवन लोग गर्मियों में ज्यादा करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आम को कुछ अनोखे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर नया स्वाद भी दिया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनके साथ आम का मेल बहुत स्वादिष्ट होता है।

#1

आम और पनीर का अनोखा मेल

आम और पनीर का मेल बहुत ही अनोखा और स्वादिष्ट लग सकता है। आम का गूदा और पनीर की मलाईदार बनावट जब एक साथ मिलते हैं तो एक बेहतरीन मिठाई तैयार होती है। इसे आप आम की बर्फी या आम का हलवा बनाकर आजमा सकते हैं। इस मिठाई में आम की मिठास और पनीर की मलाईदार बनावट का अनोखा मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। पनीर का इस्तेमाल करके आप चीजकेक भी बना सकते हैं।

#2

आम और पुदीने का ताजगी भरा मिश्रण

आम और पुदीने का मिश्रण एक ताजगी भरा पेय बनाता है, जो गर्मियों में आपको ठंडक पहुंचा सकता है। इसे बनाने के लिए ताजे आम का रस निकालें और उसमें थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियां मिलाएं। इस पेय में आप चीनी की जगह शहद का उपयोग कर सकते हैं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके शरीर को तरोताजा महसूस कराएंगे।

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#3

आम और नारियल का अनोखा संगम

आम और नारियल का मेल एक बेहतरीन मिठाई बनाता है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आम का गूदा निकालें और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर ठंडा करके परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा इसमें आम की मिठास और नारियल की खासियत, दोनों का अनोखा मेल होता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

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#4

आम और मिर्च का अनोखा मिश्रण

अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो आम और मिर्च का मिश्रण ट्राई कर सकते हैं। इसमें कटी हुई हरी मिर्च या लाल मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। इस मिश्रण को सलाद या स्नैक्स के रूप में परोसा जा सकता है। यह चटपटा व्यंजन आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा और आपके खाने में एक नया ट्विस्ट लाएगा। इसके अलावा यह व्यंजन तीखा और मीठा होता है, जो इसे खास बनाता है।

#5

आम और दही का संगम

आम और दही का मेल एक बेहतरीन मिठाई बनाता है, जिसे आप अपने खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आम का गूदा निकालें और उसमें दही मिला दें। ऊपर से थोड़ी-सी चीनी डालकर इसे ठंडा करके परोसें। इस मिठाई का स्वाद बेहद अनोखा है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती है।

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