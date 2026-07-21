मानसून में सुंदर लगने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

मानसून में सबसे सुंदर लगते हैं ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यात्रा की बनाएं योजना

लेखन सयाली 10:27 am Jul 21, 202610:27 am

क्या है खबर?

मानसून का मौसम न केवल प्रकृति के लिए अहम है, बल्कि पर्यटन स्थलों को भी ताजगी और हरियाली से भर देता है। इस दौरान कई ऐसे स्थल हैं, जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। खासकर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में मानसून का खास महत्व है। आइए आज हम आपको ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान हरियाली अपने चरम पर होती है।