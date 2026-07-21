मानसून में सबसे सुंदर लगते हैं ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यात्रा की बनाएं योजना
क्या है खबर?
मानसून का मौसम न केवल प्रकृति के लिए अहम है, बल्कि पर्यटन स्थलों को भी ताजगी और हरियाली से भर देता है। इस दौरान कई ऐसे स्थल हैं, जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। खासकर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में मानसून का खास महत्व है। आइए आज हम आपको ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के दौरान हरियाली अपने चरम पर होती है।
#1
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने विशालकाय गैंडों के लिए मशहूर है। यह उद्यान मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत लगता है।
यहां की हरियाली और विविध वन्यजीवन इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं। मानसून के दौरान यहां की पेड़ और पौधे हरे-भरे हो जाते हैं, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक लगता है।
यहां आप अलग-अलग प्रकार के वन्यजीवों को देख सकते हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
#2
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड)
उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और फूलों की महक इसे और भी खास बना देती है।
इस उद्यान में आप हिमालयी वन्यजीवन को देख सकते हैं और प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। मानसून के दौरान यहां का मौसम भी अनुकूल रहता है, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक लगता है।
#3
महाबोधि मंदिर (बिहार)
बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे अहम स्थलों में से एक है। यह मंदिर मानसून के दौरान और भी सुंदर लगता है।
यहां की हरियाली और आसपास का माहौल इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। इस मंदिर में आप ध्यान कर सकते हैं और धार्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं।
मानसून के दौरान यहां का मौसम भी अनुकूल रहता है, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक लगता है।
#4
हंपी (कर्नाटक)
कर्नाटक में स्थित हंपी एक ऐतिहासिक स्थल है, जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक खास अनुभव प्रदान करती है।
यहां आप प्राचीन मंदिरों, महलों और स्मारकों को देख सकते हैं। मानसून के दौरान यहां का मौसम भी अनुकूल रहता है, जिससे यह स्थान और भी आकर्षक लगता है।
यहां का वातावरण शांति और सुंदरता से भरा हुआ है।