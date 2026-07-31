क्या आपको अपनी रसोई चिमनी की सफाई करवाने की जरूरत है? इन संकेतों से लगाएं पता

अगर आपकी चिमनी धुएं को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल रही है, तो यह सफाई का संकेत है।

ऐसा तब होता है जब चिमनी के फिल्टर में गंदगी जमा हो जाती है। इससे खाना बनाते समय धुआं रसोई में ही रह जाता है, जो हवा की गुणवत्ता को खराब कर सकता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है।

नियमित सफाई से धुएं का सही तरीके से निकलना सुनिश्चित होता है।