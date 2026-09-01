ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से होती है चिढ़? ये भारतीय स्थान आपके लिए रहेंगे सही

ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से होती है चिढ़? ये भारतीय स्थान आपके लिए रहेंगे सही
क्या है खबर?
अधिकतर लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने-फिरने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कई आकर्षक गतिविधियां भी होती हैं। हालांकि, इस दौरान पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में अगर आपको ज्यादा भीड़-भाड़ से नफरत है तो आज हम आपको कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप शांति के साथ छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।
#1
कासोल
हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोल एक छोटा-सा गांव है, जो पार्वती घाटी में कांगड़ा जिले के मणिकरण से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों और पार्वती नदी के किनारे स्थित है।
यहां आप पैदल यात्रा, नदी में तैराकी, कैंपिंग, चट्टानों पर चढ़ाई और ऊंचाई से कूदने जैसी कई रोमांचक गतिविधियों को आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से मणिकरण घाटी के नजारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।
#2
खिरगांव
मध्य प्रदेश में स्थित खिरगांव एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह जगह उन लोगों के लिए एक आदर्श जगह है, जो प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों का आनंद लेना चाहते हैं।
यहां का शांत माहौल और हरी-भरी पहाड़ियां आपको सुकून का अनुभव कराएंगी। इसके अलावा यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं।
यहां का मौसम भी बहुत सुहावना रहता है।
#3
येरकौडू
तमिलनाडु में स्थित येरकौडू एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपने ठंडे मौसम, हरी-भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है।
यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं। येरकौडू में आप तिरुवनाई झील, गोल्डन हिल्स, एलियास रोड, ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, रॉक गार्डन और स्केटिंग रिंग आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
येरकौडू में घूमने की कई जगहें हैं, जहां आप जाकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
#4
खारदुंग ला पास
लद्दाख में स्थित खारदुंग ला पास दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में से एक है। यह रास्ता लगभग 5,602 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है।
खारदुंग ला पास पर पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंचते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। यहां के नजारे आपकी आखों में बस जाएंगे।