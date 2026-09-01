ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से होती है चिढ़? ये भारतीय स्थान आपके लिए रहेंगे सही

हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोल एक छोटा-सा गांव है, जो पार्वती घाटी में कांगड़ा जिले के मणिकरण से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों और पार्वती नदी के किनारे स्थित है।

यहां आप पैदल यात्रा, नदी में तैराकी, कैंपिंग, चट्टानों पर चढ़ाई और ऊंचाई से कूदने जैसी कई रोमांचक गतिविधियों को आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से मणिकरण घाटी के नजारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।