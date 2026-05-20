ब्रेड से बनाए जा सकते हैं 15 मिनट के अंदर ये नाश्ते, जानिए रेसिपी

ब्रेड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिससे कई पोषक तत्वों से भरपूर और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं, खासतौर से नाश्ते के लिए ब्रेड बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और यह आसानी से तैयार हो जाता है। आइए आज हम आपको 15 मिनट के अंदर तैयार होने वाले ब्रेड से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो नाश्ते के लिए आदर्श हैं।

#1 आलू की टिक्की ब्रेड सैंडविच सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसके बाद ब्रेड की स्लाइस पर थोड़ा-सा हरी चटनी फैलाएं, फिर इस पर एक टिक्की रखें और दूसरी ब्रेड की स्लाइस से ढक दें। अब सैंडविच को तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इस तरह से आप स्वादिष्ट सैंडविच बना सकते हैं।

#2 ब्रेड उपमा सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा प्याज डालें और हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी सब्जियां डालें और नरम होने तक पकाएं। अब इसमें ब्रेड के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर और नींबू का रस मिलाएं। इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

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#3 ब्रेड पकोड़ा सबसे पहले एक कटोरे में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब ब्रेड की स्लाइस को बीच से काटकर उसमें आलू का भरवां मिश्रण भर दें। इसके बाद पकोड़े को गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तलें। बाकी स्लाइस से भी इसी तरह पकोड़े बनाकर तल लें। इस तरह आप झटपट पकोड़े बना सकते हैं।

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#4 ब्रेड का हलवा सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें ब्रेड के टुकड़े डालकर हल्का भूरा होने तक तल लें। इसके बाद एक पैन में पानी और चीनी की चाशनी बनाकर उसमें ब्रेड के टुकड़े डाल दें, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में पीसे हुए सूखे मेवे मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। इस तरह से आप स्वादिष्ट हलवा बना सकते हैं।