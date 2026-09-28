उम्बु खाने के फायदे

ब्राजील में मिलता है उम्बु फल, जानिए इसे डाइट में शामिल करने के 5 फायदे

लेखन सयाली 05:13 pm Sep 28, 202605:13 pm

क्या है खबर?

उम्बु एक ऐसा फल है, जो ब्राजील में बहुत लोकप्रिय है। यह एक छोटा, गोल और हरे रंग का फल है, जिसे 'ब्राजील का प्लम' भी कहा जाता है। उम्बु का स्वाद खट्टा-मीठा होता है और यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस लेख में हम आपको उम्बु के फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जिससे आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं।