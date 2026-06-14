उबे का सेवन करने के स्वास्थ्य लाभ

स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है उबे, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

लेखन सयाली 11:17 am Jun 14, 202611:17 am

क्या है खबर?

उबे एक तरह की जड़ वाली सब्जी है, जो दिखने में शकरकंद जैसी लगती है। हालांकि, इसका स्वाद काफी मीठा और खास होता है। यह सब्जी जापान और कुछ अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बहुत लोकप्रिय है। उबे का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों और मिठाइयों में किया जाता है। इसके पोषण गुणों के कारण यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं कि उबे के सेवन से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।