छोटे-छोटे स्थानों पर आसानी से उगाया जा सकता है शलजम, जानिए कैसे

शलजम एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। आमतौर पर इसे बड़े खेतों में उगाया जाता है, लेकिन आप इसे छोटे-छोटे शहरी स्थानों पर भी आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने छोटे से बगीचे या बालकनी में शलजम की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही तरीकों का पालन करना होगा और आप अच्छी फसल पा सकेंगे।

#1 सही मिट्टी का चयन करें शलजम की खेती के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हल्की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह पानी को जल्दी निकाल देती है और पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहती है। अगर आपके पास हल्की मिट्टी न हो तो आप गमले में अच्छी गुणवत्ता वाली खाद मिलाकर भी शलजम उगा सकते हैं। इससे पौधों को जरूरी पोषण भी मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।

#2 बीज बोने का सही समय शलजम के बीज बोने का सही समय बहुत अहम है। इसे गर्मियों के अंत या जब ठंड शुरू हो रही हो तब बोना चाहिए, ताकि पौधे को पर्याप्त ठंडक मिले। शलजम को ऐसे स्थान पर बोएं, जहां उसे सीधी धूप मिले, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी न पड़े। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि मिट्टी हल्की गीली हो, लेकिन पानी ज्यादा न हो, ताकि पौधे सड़ न जाएं और वे अच्छे से बढ़ सकें।

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#3 पौधों को सही दूरी पर लगाएं शलजम के पौधों को एक-दूसरे से उचित दूरी पर लगाना जरूरी है, ताकि वे एक-दूसरे से टकरा न जाएं और अच्छी तरह से विकसित हो सकें। प्रत्येक पौधे के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी पर रखें। इससे पौधे को पर्याप्त जगह मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त धूप मिले ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें और उनकी जड़ें मजबूत हों।

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#4 नियमित रूप से देखभाल करें शलजम के पौधों की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। समय-समय पर पानी दें, खाद डालें और अगर कोई कीड़ा लग जाए तो उसकी सफाई करें। इसके अलावा पौधों की पत्तियों पर ध्यान दें, ताकि वे हरी-भरी रहें और स्वस्थ रहें। कभी-कभी पौधों को हल्का छाया भी चाहिए होती है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह पर रखें, जहां उन्हें प्राकृतिक छाया मिल सके। इस तरह से आप अपने छोटे से बगीचे या बालकनी में आसानी से शलजम उगा सकते हैं।