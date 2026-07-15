आंखों की कई समस्याओं से राहत दिला सकती है हल्दी, जानिए कैसे

मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है, जो बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं में भी बढ़ रही है। यह आंखों की पारदर्शिता को प्रभावित करता है और दृष्टि में धुंधलापन लाता है।

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इस बीमारी के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। यह तत्व आंखों की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और मोतियाबिंद के विकास को रोकता है।

इसके नियमित सेवन से आंखों की सेहत बेहतर होती है और दृष्टि साफ रहती है।