तुर्की का आयरान पेय पीने से मिलेगी भरपूर ताजगी, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

आयरान तुर्की का एक पारंपरिक पेय है, जिसे दही और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ताजगी भी महसूस कराता है। आयरान बनाने का तरीका बहुत आसान है और इसके लिए आपको केवल कुछ ही चीजों की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको इस पेय की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामग्री आयरान बनाने के लिए लगेगा ये सामान आयरान बनाने के लिए आपको 2 कप दही, एक कप ठंडा पानी, एक चम्मच नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और बर्फ के टुकड़े चाहिए होंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को ताकत देते हैं और ताजगी का एहसास कराते हैं।

#1 दही को फेंटें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही को अच्छे से फेंट लें, ताकि वह बिल्कुल चिकना हो जाए। आप चाहें तो मिक्सर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे दही और भी मुलायम हो जाएगा। फेंटने के बाद दही को एक तरफ रख दें, ताकि वह थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा दही आयरान का मुख्य आधार है, जो इसे एक अनोखा स्वाद और ताजगी देता है। आप चाहें तो दही को फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं।

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#2 पानी मिलाएं अब फेंटे हुए दही में ठंडा पानी डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक कि इसमें कोई गाठें न रह जाएं। इससे आयरान का मिश्रण एकदम चिकना और मुलायम हो जाएगा। मिलाने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। आयरान को ठंडा करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह आपके शरीर को ताजगी देगा।

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#3 मसाले डालें अब मिश्रण में नमक और भुना जीरा पाउडर डालकर इसे फिर से अच्छे से मिलाएं। भुने हुए जीरे का पाउडर इस पेय को एक अनोखा स्वाद देता है, जो आपके मन को तृप्त कर देगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह आपका आयरान तैयार हो जाएगा और इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।