तुलसी बनाम थाइम: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा बेहतर?

तुलसी में विटामिन-A, विटामिन-K, विटामिन-C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

इसके अलावा इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले और बीमारियों से बचाने वाले तत्व भी होते हैं।

तुलसी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, पाचन को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। यह खांसी, गले की खराश और त्वचा की समस्याओं में भी लाभकारी है।

तुलसी का नियमित उपयोग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है।