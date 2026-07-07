सेहत के लिए फायदेमंद है तुलसी और हल्दी की चाय, जानिए इसके फायदे

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त्वचा की देखभाल करती है

तुलसी और हल्दी की चाय त्वचा की देखभाल करने में भी सहायक होती है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। यह चाय त्वचा को नमी प्रदान करती है और मुंहासों जैसी समस्याओं को कम करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद गुण त्वचा की सूजन को भी कम करते हैं। नियमित रूप से इस चाय का सेवन करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।