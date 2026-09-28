वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
कम वजन से परेशान लोग अक्सर वजन बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। हालांकि, कुछ गलतियों के कारण उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको नजरअंदाज करना चाहिए ताकि आपका वजन तेजी से बढ़ सके और आप स्वस्थ रह सकें। सही तरीके से वजन बढ़ाने से आप न केवल मजबूत बनेंगे, बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे।
#1
बहुत ज्यादा खाने की गलती
खाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे-समझे खाना शुरू कर दें। अधिक खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। इससे न केवल आपका वजन बढ़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
इसके लिए आप गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं।
#2
पोषण की अनदेखी करना
वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग अक्सर पोषण की अनदेखी कर देते हैं।
यह बहुत बड़ी गलती है क्योंकि शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलने पर कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और स्वस्थ वसा शामिल होनी चाहिए।
साथ ही हरी सब्जियां, फल और दूध जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें ताकि आपका वजन बढ़े और साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी रहे।
#3
एक साथ बहुत सारा खाना खाना
एक साथ बहुत सारा खाना खाने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है और आप असहज महसूस कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप दिनभर में छोटे-छोटे हिस्से बनाकर ही खाएं ताकि पाचन सही बना रहे और आपको ऊर्जा मिलती रहे। इससे आपका वजन भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे।
इसके अलावा यह तरीका आपके पाचन तंत्र को भी आराम देता है और आपको अधिक खाने की असहजता से बचाता है।
#4
वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है ?
बहुत से लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
घर पर ही सही तरीके से एक्सरसाइज करके आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सही डाइट और नियमित एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। घर पर आप योग, स्ट्रेचिंग, पुश-अप्स और अन्य सरल एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप हल्की दौड़ भी कर सकते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और वजन बढ़ेगा।
#5
पानी कम पीना
कुछ लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में पानी पीना कम कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर को तरोताजा रखता है और पाचन क्रिया को सही तरीके से चलाता है।
दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको कोई समस्या न हो।
इसके अलावा पानी पीने से आपकी त्वचा भी ताजगी महसूस करती है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं।