बॉक्स जंप्स एक्सरसाइज को पहली बार आजमाने वाले हैं? इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
बॉक्स जंप्स एक बेहतरीन कसरत है, जो न केवल आपके शरीर की सहनशक्ति को बढ़ाती है, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। यह कसरत आपके फेफड़ों की क्षमता को सुधारने और शरीर की संतुलन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप बॉक्स जंप्स को पहली बार आजमा रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप इस कसरत को सही तरीके से कर पाएंगे।
#1
सही बॉक्स का चयन करें
बॉक्स जंप्स के लिए सही ऊंचाई का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे ऊंचाई वाले बॉक्स का चयन करें ताकि आप आसानी से कूद सकें।
जैसे-जैसे आपकी कसरत में निपुणता बढ़ती जाएगी, आप ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि बॉक्स मजबूत और स्थिर हो ताकि कूदने पर वह हिले नहीं।
इसके अलावा बॉक्स की सतह भी ऐसी होनी चाहिए, जो फिसलन रहित हो ताकि कूदने में कोई दिक्कत न हो।
#2
तैयारी करना न भूलें
कोई भी कसरत शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी होता है ताकि चोट लगने का खतरा कम हो जाए।
बॉक्स जंप्स से पहले हल्की दौड़ या स्ट्रेचिंग करें। इससे आपके मांसपेशियां गर्म होंगी और शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिससे आप आसानी से बॉक्स जंप्स कर सकेंगे।
तैयारी से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप अधिक प्रभावी तरीके से कसरत कर पाएंगे, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा।
#3
सही तरीके पर ध्यान दें
बॉक्स जंप्स करते समय सही तरीके का पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें और हाथों को सामने की ओर फैलाएं।
इसके बाद घुटनों को थोड़ा मोड़कर तेजी से ऊपर की ओर कूदें और दोनों पैरों को बॉक्स पर रखें। उतारते समय ध्यान रखें कि घुटने सीधे रहें और धीरे-धीरे नीचे आएं।
इस तरह आप सही तरीके से बॉक्स जंप्स कर पाएंगे और चोट लगने का खतरा कम होगा।
#4
धीरे-धीरे गति बढ़ाएं
अगर आप पहली बार बॉक्स जंप्स कर रहे हैं तो शुरुआत में धीरे-धीरे गति बढ़ाएं। पहले कुछ दिनों तक कम ऊंचाई वाले बॉक्स पर ही कूदें और धीरे-धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ाएं जब आपको आत्मविश्वास हो जाए।
इससे आपके शरीर को नई कसरत के लिए तैयार होने का समय मिलेगा और चोट लगने का खतरा भी कम होगा।
इसके अलावा धीरे-धीरे गति बढ़ाने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
#5
आराम करें
बॉक्स जंप्स करते समय आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कसरत करना। हर सेट के बाद कुछ सेकंड का आराम करें ताकि आपकी मांसपेशियां फिर से तैयार हो सकें।
इससे आपकी ऊर्जा वापस आएगी और आप अगली सेट के लिए तैयार हो सकेंगे।
इसके अलावा आराम करने से आपके शरीर पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से कसरत कर पाएंगे। ऐसे बॉक्स जंप्स करते समय सही तरीके अपनाकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।