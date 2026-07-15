पहली बार एक्यूप्रेशर आजमाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
एक्यूप्रेशर एक पुरानी चीनी चिकित्सा तकनीक है, जो शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव डालकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह तकनीक न केवल दर्द से राहत के लिए उपयोगी है, बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बनाए रखती है। अगर आप पहली बार एक्यूप्रेशर आजमाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके और कोई भी समस्या न हो।
#1
सही बिंदुओं का चयन करें
एक्यूप्रेशर करते समय सबसे पहले सही बिंदुओं का चयन करना बहुत जरूरी है। हर समस्या के लिए अलग-अलग बिंदुओं पर दबाव डालना होता है।
उदाहरण के लिए सिरदर्द के लिए सिर के पीछे वाले बिंदुओं पर दबाव डालना फायदेमंद हो सकता है, वहीं पीठ दर्द के लिए पीठ के निचले हिस्से पर दबाव डालना चाहिए।
इसके अलावा नींद न आने की समस्या के लिए हाथों और पैरों की उंगलियों पर दबाव डालें।
#2
दबाव की मात्रा का रखें ध्यान
एक्यूप्रेशर करते समय दबाव की मात्रा बहुत अहम होती है। ज्यादा जोर से दबाव डालने से चोट भी लग सकती है इसलिए हल्का और संतुलित दबाव ही डालें।
शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतें और शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। अगर किसी बिंदु पर अधिक दर्द हो रहा हो तो उसे छोड़ दें या उसमें थोड़ी नरमाई लाएं।
सही दबाव से ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे।
#3
समय का ध्यान रखें
एक्यूप्रेशर करते समय समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। हर बिंदु पर कुछ मिनट तक लगातार दबाव डालें, फिर अगले बिंदु पर जाएं।
आमतौर पर 5-10 मिनट का समय पर्याप्त होता है। इससे आपका शरीर आराम महसूस करेगा और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।
अगर आप पहली बार एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो पहले 2-3 मिनट ही दबाव डालें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को इसकी आदत हो सके और कोई समस्या न हो।
#4
साफ-सफाई पर दें ध्यान
एक्यूप्रेशर करने से पहले और बाद में हाथों की अच्छी तरह सफाई करें ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके।
इसके अलावा इस्तेमाल किए गए उपकरणों जैसे की पिन या रोलर को भी साफ रखें। अगर आप किसी विशेष बिंदु पर बार-बार दबाव डालते हैं तो उस हिस्से को साफ रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
साफ-सफाई से न केवल संक्रमण का खतरा कम होता है, बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी बेहतर मिलते हैं।
#5
विशेषज्ञ की सलाह लें
अगर आपको पहले कभी एक्यूप्रेशर नहीं किया है या किसी खास समस्या का इलाज करना चाहते हैं तो पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपको सही दिशा-निर्देश देंगे और आपको सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग करना सिखाएंगे।
इसके अलावा वे आपकी समस्याओं को समझकर उचित सुझाव भी देंगे ताकि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें।
इस प्रकार इन 5 बातों पर ध्यान देकर आप एक्यूप्रेशर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।