पहली बार एक्यूप्रेशर आजमाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

एक्यूप्रेशर करते समय समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। हर बिंदु पर कुछ मिनट तक लगातार दबाव डालें, फिर अगले बिंदु पर जाएं।

आमतौर पर 5-10 मिनट का समय पर्याप्त होता है। इससे आपका शरीर आराम महसूस करेगा और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

अगर आप पहली बार एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो पहले 2-3 मिनट ही दबाव डालें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को इसकी आदत हो सके और कोई समस्या न हो।