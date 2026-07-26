सोमवार के तनावपूर्ण माहौल से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

रविवार की शाम को अपने अगले दिन की योजना बनाना बहुत जरूरी है। इससे आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और किसी भी अचानक बदलाव के लिए तैयार रहते हैं।

अपने कामों को प्राथमिकता दें और जरूरी चीजों को पहले से ही तय कर लें। इससे आपका दिन सुचारू रूप से चलेगा और आप तनावमुक्त रहेंगे।

इसके अलावा यह आदत आपको समय प्रबंधन में भी मदद करेगी और आपके काम का बोझ कम महसूस होगा।