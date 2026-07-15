पोहा को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आजमाएं ये तरीके
क्या है खबर?
पोहा एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर इसे हल्का और पौष्टिक माना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पोहे को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और खास कैसे बनाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पोहे में नया ट्विस्ट जोड़ सकते हैं और इसे और भी ज्यादा लजीज बना सकते हैं।
#1
तीखा पोहा
तीखा पोहा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाकर इसे खास बनाया जा सकता है।
इसके अलावा हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर इसे और भी ज्यादा तीखा बनाया जा सकता है।
इस तीखे पोहे का सेवन करने से आपको एक अलग ही स्वाद का अनुभव मिलेगा और यह आपके नाश्ते को और भी मजेदार बना देगा।
#2
नारियल का स्वाद
नारियल का टुकड़ा पोहे में एक नया स्वाद जोड़ सकता है। सूखे नारियल के टुकड़े या कद्दूकस किए हुए ताजे नारियल को पोहे में मिलाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है।
नारियल न केवल पोहे को कुरकुरा बनाता है बल्कि इसमें एक अनोखा मिठास भी जोड़ता है। यह संयोजन आपके पोहे को एक अलग ही लुक और स्वाद देता है, जिससे आपका नाश्ता और भी खास बन जाता है।
#3
फल और मेवे मिलाएं
फल और मेवे मिलाकर पोहे को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। केले, सेब, अनार जैसे ताजे फलों को छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें मिलाएं। इसके अलावा बादाम, पिस्ता या काजू जैसे मेवे भी डाल सकते हैं, जो नाश्ते को कुरकुरा बनाते हैं।
यह संयोजन न केवल पोहे को नया स्वाद देता है बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे आपका नाश्ता और भी सेहतमंद और संतुलित बन जाता है।
#4
दही वाला पोहा
दही वाला पोहा एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसमें दही मिलाकर इसे खाया जा सकता है। दही में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर इसे मीठा किया जा सकता है, जो आपके पोहे को एक नया अंदाज देगा।
यह संयोजन गर्मियों में ठंडक देने वाला और पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है। इस तरह का पोहा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी है।