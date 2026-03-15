गर्मियों में ताजगी देंगी ये 4 तरह की ठंडी मॉकटेल, पी कर मन हो जाएगा तृप्त

गर्मी के मौसम में हर कोई कुछ ऐसा पीना चाहता है, जो ताजगी प्रदान करता हो। ऐसे में ज्यादातर लोग जूस या कोल्ड ड्रिंक का विकल्प चुन लेते हैं। हालांकि, इनके बजाय आपको मॉकटेल पीनी चाहिए, जिनमें कई अलग-अलग स्वाद एक साथ मिल जाते हैं। ये न केवल ताजगी देती हैं, बल्कि मन को भी तृप्त कर देती हैं। आइए इस लेख में 4 तरह की लजीज मॉकटेल की रेसिपी जानते हैं।

#1 चिली पैन चिली पैन एक ऐसा पेय है, जो आपको गर्मियों के दौरान काफी ताजगी दे सकता है। यह पेय भारत के कुछ दक्षिणी राज्यों में काफी लोकप्रिय है और इसे नारियल पानी, नींबू के रस, काला नमक और काली मिर्च के मिश्रण से बनाया जाता है। यह के न केवल आपको गर्मियों में ठंडक प्रदान कर सकती है, बल्कि इसमें मौजूद काला नमक और काली मिर्च के कारण पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती मिल सकती है।

#2 लिची पंच यह मॉकटेल गर्मियों के दौरान लिची की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जग में पानी, शहद, नींबू का रस, ताजे पुदीने के पत्ते और लिची को डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और फिर इसे परोसें। लिची में मौजूद विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाचन को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

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#3 पिना कोलाडा पिना कोलाडा एक मलाईदार और स्वादिष्ट मॉकटेल है, जो आपको गर्मियों के दौरान काफी ताजगी दे सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में अनानास का रस, नारियल का दूध, सफेद रम और थोड़ा-सा शक्कर डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर पीएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद अनानास और नारियल के कारण सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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