सदाबहार इकट प्रिंट्स के कपड़ों को पहनकर आजमाएं ये स्टाइल, लगेंगे बेहद खूबसूरत

इकट प्रिंट्स भारतीय कपड़ों में एक खास जगह रखते हैं। यह प्रिंट्स न केवल पारंपरिक होते हैं, बल्कि आधुनिक फैशन में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। इकट प्रिंट्स की खासियत यह है कि ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं होते। इनकी बनावट और रंग-बिरंगे डिजाइन हर उम्र की महिलाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। आइए इकट प्रिंट्स के कपड़ों को पहनने के कुछ बेहतरीन तरीके जानते हैं, जिससे आप हर मौके पर आकर्षक दिखेंगी।

#1 इकट प्रिंट की साड़ी के साथ ब्लाउज का मेल कैसे करें? इकट प्रिंट की साड़ी के साथ उसका ब्लाउज चुनते समय ध्यान रखें कि वह साड़ी के रंगों से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए अगर आपकी साड़ी नीले और हरे रंगों से बनी हुई है, तो आप उसके साथ सफेद या हल्के नीले रंग का ब्लाउज चुन सकती हैं। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगेगा। इसके अलावा ब्लाउज का डिजाइन भी साधारण रखें ताकि साड़ी की खूबसूरती बनी रहे।

#2 इकट प्रिंट के कुर्ता-पजामा सेट कैसे चुनें? इकट प्रिंट के कुर्ता-पजामा सेट बहुत ही आरामदायक होते हैं और इन्हें खास मौकों पर पहना जा सकता है। इस सेट में कुर्ता और पजामा दोनों ही इकट प्रिंट के होते हैं, जिससे आपको एक संगठित लुक मिलता है। अगर आप किसी शादी या पार्टी में जा रही हैं, तो हल्के रंगों वाले इकट प्रिंट के कुर्ता-पजामा सेट चुनें। इससे आप आकर्षक दिखेंगी और आराम भी महसूस होगा।

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#3 इकट प्रिंट की अनारकली ड्रेस कैसे पहनें? अनारकली ड्रेस हमेशा से ही शाही अंदाज देती है, लेकिन अगर आप उसे इकट प्रिंट के साथ पहनती हैं, तो यह और भी खास लगती है। इकट प्रिंट की अनारकली ड्रेस पहनते समय ध्यान रखें कि उसके गहने हल्के हों, ताकि आपका लुक भारी न लगे। इसके अलावा बालों को खुला रखें या फिर साधारण सी चोटी बना लें ताकि आपका लुक संतुलित रहे।

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#4 इकट प्रिंट का लहंगा-चोली कैसे चुनें? इकट प्रिंट का लहंगा-चोली शादी-ब्याह जैसे बड़े अवसरों पर बहुत अच्छा लगता है। इसमें लहंगा और चोली दोनों ही इकट प्रिंट के होते हैं, जिससे आपको एक अनोखा लुक मिलता है। इसके साथ हल्के रंगों की चुनरी चुनें जो आपके लुक को पूरा करे। गहनों में सोने या चांदी की बजाय मोती या कांच के गहने पहनें ताकि आपका लुक ज्यादा भारी न लगे और आपको आराम भी महसूस हो।