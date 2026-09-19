शरीफा के बीज और गूदा अलग करने के लिए आजमाएं ये तरीके, जल्दी होगा काम

शरीफा के बीज और गूदा को अलग करने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले शरीफा को आधा काट लें और इसके दोनों हिस्सों को एक गिलास पानी में डालें।

कुछ ही मिनट में बीज पानी में तैरने लगेंगे और गूदा नीचे बैठ जाएगा। अब आप आसानी से बीज को निकाल सकते हैं और गूदे का आनंद ले सकते हैं।

यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि समय भी बचाता है।