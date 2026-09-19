शरीफा के बीज और गूदा अलग करने के लिए आजमाएं ये तरीके, जल्दी होगा काम
क्या है खबर?
शरीफा एक स्वादिष्ट फल है, लेकिन इसके बीज और गूदे को अलग करना एक मुश्किल काम हो सकता है। अक्सर लोग इसे चाकू से काटकर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बीज और गूदा, दोनों ही निकलते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बिना किसी मेहनत के शरीफा के बीज और गूदा आसानी से अलग कर सकते हैं।
#1
पानी का करें इस्तेमाल
शरीफा के बीज और गूदा को अलग करने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले शरीफा को आधा काट लें और इसके दोनों हिस्सों को एक गिलास पानी में डालें।
कुछ ही मिनट में बीज पानी में तैरने लगेंगे और गूदा नीचे बैठ जाएगा। अब आप आसानी से बीज को निकाल सकते हैं और गूदे का आनंद ले सकते हैं।
यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि समय भी बचाता है।
#2
चम्मच से निकाले
चम्मच का उपयोग करके भी आप शरीफा के बीज और गूदे को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले शरीफा को आधा काटें और इसके गूदे को चम्मच से निकालें।
अब इस गूदे को एक छलनी में डालें, ताकि बीज निकल जाएं। इस प्रक्रिया में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गूदा भी साफ रहेगा।
यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि समय भी बचाता है। इस दौरान चम्मच का आकार भी मायने रखता है।
#3
हाथों से दबाकर अलग करें
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप हाथों से दबाकर भी शरीफा के बीज और गूदा को अलग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शरीफा को बीच से काटें, ताकि उसमें से रस निकल जाए।
अब अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से अंदर के गूदे को दबाएं, ताकि बीज बाहर निकल आएं। इस प्रक्रिया में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गूदा भी साफ रहेगा।
#4
मिक्सर का करें इस्तेमाल
मिक्सर का उपयोग करके भी आप आसानी से शरीफा के बीज और गूदे को अलग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शरीफा को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे मिक्सर में डालें।
अब मिक्सर को चालू करें, ताकि गूदा अच्छी तरह से मिल जाए। कुछ सेकंड बाद मिक्सर को रोक दें और छलनी की मदद से बीजों को निकाल लें।
इस प्रक्रिया में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गूदा भी साफ रहेगा।