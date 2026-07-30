तांबे के बर्तनों को फिर से चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

तांबे के बर्तनों को साफ करने का एक सरल तरीका है नमक और नींबू का मिश्रण। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उस पर नमक लगाएं, फिर इसे अपने तांबे के बर्तन पर रगड़ें।

कुछ मिनट बाद बर्तन को गर्म पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह मिश्रण आपके बर्तनों को नए जैसा बना देगा और उनमें चमक भी लाएगा।

इस तरीके का उपयोग करके आप अपने बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।