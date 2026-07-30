तांबे के बर्तनों को फिर से चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
तांबे के बर्तन न केवल देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि खाना पकाने में भी उनका अपना महत्व है। हालांकि, समय के साथ ये बर्तन धुंधले और गंदे हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने तांबे के बर्तनों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बर्तनों को आसानी से साफ और चमकदार बना सकते हैं।
#1
नमक और नींबू का मिश्रण आएगा काम
तांबे के बर्तनों को साफ करने का एक सरल तरीका है नमक और नींबू का मिश्रण। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उस पर नमक लगाएं, फिर इसे अपने तांबे के बर्तन पर रगड़ें।
कुछ मिनट बाद बर्तन को गर्म पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह मिश्रण आपके बर्तनों को नए जैसा बना देगा और उनमें चमक भी लाएगा।
इस तरीके का उपयोग करके आप अपने बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#2
सिरका और खाने का सोडा का उपयोग करें
सिरका और खाने का सोडा का मिश्रण भी तांबे के बर्तनों को साफ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए एक कप सिरके में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं और इस मिश्रण को अपने बर्तन पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। फिर इसे गर्म पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका आपके बर्तनों को साफ करने के साथ-साथ उनमें चमक भी लाएगा और उन्हें नए जैसा बना देगा।
#3
कॉर्नस्टार्च का करें इस्तेमाल
कॉर्नस्टार्च एक ऐसा पदार्थ है, जो तांबे के बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में कॉर्नस्टार्च लें और उसे पानी में घोलकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को अपने बर्तन पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके बर्तन फिर से नए जैसे दिखेंगे और उनमें चमक भी आएगी।
#4
खाने का सोडा और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का मिश्रण
खाने का सोडा और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का मिश्रण भी एक असरदार तरीका हो सकता है।
इसके लिए एक चम्मच खाने का सोडा में कुछ बूंदे हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने बर्तन पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके बर्तनों की चमक वापस आ जाएगी और वे नए जैसे दिखेंगे। यह तरीका आपके बर्तनों को साफ करने में मदद करता है।
#5
विशेष क्लीनर का करें उपयोग
अगर उपरोक्त सभी तरीके अपनाने पर भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे हों तो आप बाजार से मिलने वाले विशेष क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं।
इन्हें विशेष रूप से तांबे के बर्तनों के लिए बनाया जाता है और ये बहुत असरदार होते हैं। इनका उपयोग करने से आपके सभी गंदे और धुंधले बर्तनों की सफाई आसानी से हो जाएगी।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने तांबे के बर्तनों को फिर से नया जैसा बना सकते हैं।