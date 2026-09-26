चना दाल पकने का नहीं ले रही नाम? जल्दी गलाने के लिए काम आएंगे ये सुझाव
क्या है खबर?
चना दाल एक सेहतमंद और स्वादिष्ट दाल है, जो भारतीय खान-पान में खास महत्व रखती है। इसे पकाने में अक्सर समय लगता है, लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप इसे जल्दी पका सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप चना दाल को कम समय में और सही तरीके से पका सकते हैं। इन तरीकों से न केवल समय बचेगा, बल्कि दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#1
भिगोकर पकाएं
चना दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखने से यह जल्दी पकती है। भिगोने से दाल का आकार बढ़ जाता है और इसे पकाने में कम समय लगता है।
अगर आपके पास रातभर भिगोने का समय नहीं है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले दाल को पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल नरम हो जाएगी और पकाने में भी आसानी होगी।
भिगोई हुई दाल को सीधे कुकर में डालें और 2-3 सीटी आने तक पकाएं।
#2
कुकर का करें इस्तेमाल
कुकर का इस्तेमाल करके आप चना दाल को बहुत ही कम समय में पका सकते हैं। कुकर में पानी डालकर उसमें भिगोई हुई दाल डालें और ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी आने तक पकाएं।
इससे दाल नरम हो जाएगी और पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुकर से पकाई हुई दाल का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और यह जल्दी तैयार हो जाती है।
इस तरीके से आप अपने खाने को जल्दी तैयार कर सकते हैं।
#3
माइक्रोवेव का लें सहारा
अगर आपके पास गैस नहीं है या आप जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें भिगोई हुई दाल डालें और माइक्रोवेव करें।
इससे दाल जल्दी पक जाएगी और आपको गैस या कुकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोवेव में पकाई गई दाल नरम और स्वादिष्ट बनती है, जिससे आपके खाने का स्वाद बढ़ जाता है।
इस तरीके से आप कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली दाल बना सकते हैं।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
अगर आप माइक्रोवेव का उपयोग नहीं करना चाहते तो धीमी आंच पर भी चना दाल को पकाया जा सकता है।
बस इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें भिगोई हुई दाल डालें और धीमी आंच पर पकाएं।
इस तरीके से दाल का स्वाद भी अच्छा आता है और यह नरम भी हो जाती है।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से और जल्दी चना दाल बना सकते हैं।