चना दाल पकने का नहीं ले रही नाम? जल्दी गलाने के लिए काम आएंगे ये सुझाव

अगर आपके पास गैस नहीं है या आप जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें भिगोई हुई दाल डालें और माइक्रोवेव करें।

इससे दाल जल्दी पक जाएगी और आपको गैस या कुकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोवेव में पकाई गई दाल नरम और स्वादिष्ट बनती है, जिससे आपके खाने का स्वाद बढ़ जाता है।

इस तरीके से आप कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली दाल बना सकते हैं।